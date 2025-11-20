பல்லடத்தில் பெண்ணிடம் ரூ.9 லட்சம் வழிப்பறி: 4 இளைஞா்கள் கைது
பல்லடத்தில் பெண்ணிடம் இருந்து ரூ. 9 லட்சம் ரொக்கத்தைப் பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பல்லடம் அருகே உள்ள பணிக்கம்பட்டி ஊராட்சி சீனிவாசா நகரைச் சோ்ந்தவா் சங்கா். இவரது மனைவி நதியா (33). இவா் சென்னையில் உள்ள நிதி நிறுவனத்தின் பல்லடம் பகுதிக்கு பணம் வசூலிப்பாளராக உள்ளாா்.
இந்நிலையில் நதியா, பல்லடம் பனப்பாளையம் - பெத்தாம்பாளையம் சாலையில் உள்ள இட்டேரி வீதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் கடந்த 17-ஆம் தேதி சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அவரைப் பின்தொடா்ந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 நபா்கள், முகவரி கேட்பதுபோல் நடித்து, நதியாவை கீழே தள்ளி, அவரிடம் இருந்து ரூ.9 லட்சத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா். இது குறித்து பல்லடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா்.
இந்நிலையில் பல்லடம் செட்டிபாளையம் சாலையில் போலீஸாா் புதன்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 பேரை சந்தேகத்தின்பேரில் பிடித்து விசாரணை செய்தனா்.
விசாரணையில் அவா்கள், சேலத்தைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் (35), பிரவீன்குமாா் (34) என்பது தெரியவந்தது. இதில் பிரகாஷ் கூரியா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தபோது நதியா பணம் வசூல் செய்வதை நோட்டமிட்டு வழிப்பறி செய்ய திட்டம் தீட்டியதும் தெரிய வந்தது.
அவா்கள் கூறிய தகவலின்பேரில் தேனியைச் சோ்ந்த லெனின்குமாா் (24), பாலாஜி (22) ஆகிய இருவரும் சோ்ந்து நதியாவிடம் பணத்தை பறித்து சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அவா்கள் 4 பேரையும் கைது செய்தனா்.
அவா்களிடமிருந்து ரூ.5 லட்சத்து 99 ஆயிரம் ரொக்கம், 2 இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.