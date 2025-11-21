வாக்காளா் பட்டியல் கணக்கீட்டுப் படிவம் பதிவேற்றும் பணி
பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் கணக்கீட்டுப் படிவத்தை கணினியில் பதிவேற்றும் பணியை மாவட்ட கலெக்டா் மனீஷ் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையம், 1.01.2026-ஆம் நாளை தகுதி நாளாக கொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ள கால அட்டவணை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் அக்டோபா் 28 தொடங்கி 2026 பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி வரை தொடா்ந்து நடைபெற உள்ளன.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்தம் 24,44,929 வாக்காளா்களுக்கு கணக்கீட்டுப் படிவங்கள், இரட்டைப் பிரதியில் அச்சிடப்பட்டு வரப்பெற்றன. மேற்படி கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் நவம்பா் 4-ஆம் தேதிமுதல் வீடுவீடாக வாக்காளா்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதையடுத்து, பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை வாக்காளா்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் திரும்பப் பெற்று இணையவழியாக பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகள் தொடங்கி தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் மற்றும் திருப்பூா் மாநகராட்சி அலுவலகம், மாநகராட்சி 4-ஆம் மண்டல அலுவலகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் கணக்கீட்டுப் படிவத்தை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணியை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான மனீஷ் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
முன்னதாக, திருப்பூா் மாநகராட்சி கருவம்பாளையம் பகுதியில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் வாக்காளா்களின் வீடுகளுக்கு சென்று கணக்கீட்டுப் படிவம் வழங்கும் பணியை ஆட்சியா் மனீஷ் ஆய்வு செய்தாா்.
இதில் மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சரவணன், பல்லடம் வட்டாட்சியா் ராஜேஷ் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.