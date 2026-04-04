Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
திருப்பூர்

திமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக 400 போ் போட்டியிட முடிவு

திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக 400 போ் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளனா்.

News image

வேட்புமனு வாங்க திருப்பூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு வந்த பொதுமக்கள்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 5:45 pm

Syndication

திருப்பூா் மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் முதலிபாளையம் பகுதியில் உள்ள பயன்பாட்டில் இல்லாத பாறைக் குழிகளில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், அந்தப் பகுதி முழுவதும் கடும் துா்நாற்றம் வீசுவதுடன், நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறி அப்பகுதி மக்கள் தொடா் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்தனா். ஆனால், அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இந்நிலையில், குப்பை பிரச்னை தொடா்பாக மேயராக இருந்த ந.தினேஷ்குமாா் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக்கூறி திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிடும் அவருக்கு எதிராக முதலிபாளையம் கிராம மக்கள் சுமாா் 400 போ் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளனா்.

இதில், முதற்கட்டமாக சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்டோா் வேட்புமனுக்களை வாங்க மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை காலை குவிந்தனா். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா், வேட்புமனு வாங்க வந்தவா்களை வரிசையில் நிறுத்தி ஒருவா் பின் ஒருவராக அனுமதித்தனா்.

‘எங்கள் சுகாதாரத்தைவிட தோ்தல் முக்கியமல்ல. அதிகாரத்தில் இருப்பவா்கள் மக்கள் குறையைத் தீா்க்காவிட்டால் இதுபோன்ற போராட்டங்கள் தொடரும்’ என மனு வாங்க வந்த மக்கள் கூறினாா்.

தொடர்புடையது

கிருஷ்ணகிரியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு எதிராக கட்சியினா் போா்க்கொடி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு