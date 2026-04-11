திருப்பூரில் 10 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த தொழிலாளிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து சனிக்கிழமை தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது.
திருப்பூா் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி மொரட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (40). பனியன் நிறுவனத் தொழிலாளியான இவா், 10 வயது சிறுவனுக்கு கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு பாலியல் தொல்லை அளித்துள்ளாா். இது குறித்து ஊத்துக்குளி காவல் நிலையத்தில் சிறுவனின் பெற்றோா் அளித்தனா். இதன்பேரில், போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சக்திவேலை கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை திருப்பூா் மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சக்திவேலுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி கோகிலா வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஜமீலா பானு ஆஜரானாா்.
