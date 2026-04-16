சரித்திர சாதனைகள் படைத்து வரும் திமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள்: மடத்துக்குளம் திமுக வேட்பாளா்

சரித்திர சாதனைகளை படைத்து வரும் திமுக ஆட்சிக்கு ஆதரவாக பொதுமக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என மடத்துக்குளம் திமுக வேட்பாளா் இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணன் பேசினாா்.
மடத்துக்குளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணனை ஆதரித்து முக்கோணம், பூலாங்கிணறு, கணபதிபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் வியாழக்கிழமை பிரசார இயக்கம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அவா் ஜெயராமகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
சாமானிய மக்கள் பயன்பெறும் விதத்தில் ஏராளமான நலத் திட்டங்களையும் ஏழை, நடுத்தர மக்களின் நலனுக்காக நிறைவேற்றி தமிழகத்தை சிறப்பாக வழி நடத்திச் செல்கிறாா் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின். எனவே திமுக அரசின் சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் எடுத்துக் கூற வேண்டும்.
மேலும் தற்போதைய தோ்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள முக்கியமான வாக்குறுதிகளான பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் உரிமைத்தொகை, பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயணம், முதியோருக்கு ஒய்வூதியமாக ரூ.2 ஆயிரம் என்பன உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறஇத்து கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களிடம் எடுத்துக் கூற வேண்டும். இந்த முறை மடத்துக்குளம் தொகுதியில் திமுக வெற்றி வாகை சூட வேண்டும். அதற்கு நாம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை