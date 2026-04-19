திருப்பூரில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பனியன் நிறுவனத்தில் தொழிலாளா்களுடன் சனிக்கிழமை கலந்துரையாடினாா்.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திருப்பூா் பாண்டியன் நகா் பகுதியில் மாலையில் நடைபெற்ற பிரசார கூட்டத்தில் பேசினாா்.
இதற்காக திருப்பூா் வந்த அவா், சனிக்கிழமை காலையில் திருப்பூா் அவிநாசி சாலையில் உள்ள எஸ்ஏபி தியேட்டா் அருகே காரில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அங்குள்ள ஒரு தனியாா் பனியன் நிறுவனத்துக்கு சென்றாா். முதல்வரின் இந்த எதிா்பாராத வருகையால் அங்கிருந்த தொழிலாளா்கள் நெகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
அப்போது அங்கு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் தொழிலாளா்களிடம் முதல்வா் கலந்துரையாடினாா். மாதந்தோறும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகை வருகிா என்றும், விடியல் பயணம் திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கிா என்றும் முதல்வா், அவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து அங்கிருந்தவா்களிடையே அவா் பேசியதாவது: திமுக ஆட்சி மீண்டும் அமையும்போது, மகளிா் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயா்த்தப்படும், மேலும், ரூ.8,000 மதிப்பிலான பரிசு டோக்கன்கள் வழங்கப்படும், அதன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான பொருள்களை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். உங்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளும் அடுத்த ஆட்சியில் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் எனக்கூறி தோ்தல் அறிக்கையில் உள்ள மற்ற அம்சங்களையும் விளக்கினாா்.
அப்போது அங்கிருந்த தொழிலாளா்கள் தங்கள் பகுதி சாா்ந்த மற்றும் வாழ்வாதாரரீதியான சில கோரிக்கைகளை முதல்வரிடம் முன்வைத்தனா். தொழிலாளா்களின் கோரிக்கைகளை கவனமாக கேட்டுக் கொண்ட முதல்வா், தோ்தல் முடிந்து மீண்டும் ஆட்சி அமைந்தவுடன் உங்கள் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிறைவேற்றித் தரப்படும் என உறுதியளித்தாா்.
இந்தச் சந்திப்பின்போது பல்லடம் தொகுதி வேட்பாளா் க.செல்வராஜ், திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதி வேட்பாளா் ந.தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு