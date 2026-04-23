அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சிகள்

/
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவையொட்டி, சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சி புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் செவ்வாய்க்கிழமை காலை கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதைத்தொடா்ந்து இரவு பஞ்சமூா்த்திகள் திருவீதி உலா வருதலும், இரவு திருமுருகன்பூண்டியில் இருந்து திருமுருகநாதா் வருகையும் நடைபெற்றது.
இதையடுத்து 2-ஆம் நாள் திருவிழாவாக புதன்கிழமை இரவு சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சிகள் நடைபெற்றன.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆனந்தவல்லி தாயாா், சந்திரசேகரா் எழுந்தருளி ரத வீதிகளில் திருவீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.
ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
13 மணி நேரங்கள் முன்பு