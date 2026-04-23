Dinamani
திருப்பூர்

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சிகள்

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவையொட்டி, சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சி புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

News image

சூரிய -சந்திர  மண்டலக்  காட்சியில்  அருள்பாலித்த  விநாயகா், ஆனந்தவல்லி தாயாா்,  சந்திரசேகா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 9:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவையொட்டி, சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சி புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் செவ்வாய்க்கிழமை காலை கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதைத்தொடா்ந்து இரவு பஞ்சமூா்த்திகள் திருவீதி உலா வருதலும், இரவு திருமுருகன்பூண்டியில் இருந்து திருமுருகநாதா் வருகையும் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து 2-ஆம் நாள் திருவிழாவாக புதன்கிழமை இரவு சூரிய-சந்திர மண்டலக் காட்சிகள் நடைபெற்றன.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆனந்தவல்லி தாயாா், சந்திரசேகரா் எழுந்தருளி ரத வீதிகளில் திருவீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா கோலாகல தொடக்கம்

அரசு இசைப்பள்ளியில் தமிழிசை விழா

பிறவி மருந்தீசா் கோயில் கருப்பன் வீதியுலா

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழா ஏப்.21-இல் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு