குருஜி வித்யாமந்திா் பள்ளியில் விளையாட்டு விழா
குண்டடம் குருஜி வித்யாமந்திா் பள்ளியில் நடைபெற்ற விளையாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:09 pm
குண்டடம் குருஜி வித்யாமந்திா் மெட்ரிக். பள்ளியில் விளையாட்டு விழா போட்டிகள் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன.
விழாவை குண்டடம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் நாகராஜ் தொடங்கிவைத்து சிறப்புரையாற்றினாா். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி அறக்கட்டளை துணைத் தலைவா் விஸ்வநாதன், தாளாளா் தமிழ்செல்வன், பள்ளி முதல்வா் நாச்சிமுத்து, துணை முதல்வா் விக்னேஷ் ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கினா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை விளையாட்டு ஆசிரியா் விஜயகாந்த் செய்திருந்தாா். ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள், மாணவா்களின் பெற்றோா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...