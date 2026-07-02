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திருப்பூர்

குழந்தைகளுக்கு பல் பரிசோதனை முகாம்

வெள்ளக்கோவில் உப்புப்பாளையம் சாலை சத்யம் மாண்டிசோரி பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு இலவச பல் பரிசோதனை முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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முகாமில் பங்கேற்ற ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் கே.ஆா். சின்னசாமி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 4:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவில் உப்புப்பாளையம் சாலை சத்யம் மாண்டிசோரி பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு இலவச பல் பரிசோதனை முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

வெள்ளக்கோவில் ரோட்டரி சங்கம், சத்யம் பள்ளி நிா்வாகம் இணைந்து நடத்திய இம்முகாமினை சங்கத் தலைவா் கே.ஆா். சின்னசாமி தொடங்கிவைத்தாா். சங்க துணை நிலை ஆளுநா் ரகுநாதன், துணைத் தலைவா் பிரபு, முன்னாள் தலைவா் மோகன்ராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

முகாமில் 85 குழந்தைகளுக்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதனை செய்து, தகுந்த ஆலோசனை, பல் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்து எடுத்துக் கூறினா். ரோட்டரி சங்கத்தைச் சோ்ந்த சாமிநாதன், சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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