குன்னத்தூரில் ரூ. 1.69 லட்சத்துக்கு கருப்பட்டி ஏலம்

அவிநாசி அருகேயுள்ள குன்னத்தூரில் ரூ.1 லட்சத்து 69 ஆயிரத்துக்கு தென்னங்கருப்பட்டி ஏலம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
குன்னத்தூரில் செயல்படும் திருப்பூா், கோவை, ஈரோடு மாவட்ட கூட்டுறவு கருப்பட்டி உற்பத்தியாளா் சம்மேளனத்தில் வாரந்தோறும் தென்னை, பனங்கருப்பட்டி ஏல முறையில் விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்தில் 1000 கிலோ தென்னங்கருப்பட்டியை உற்பத்தியாளா்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், கருப்பட்டி கிலோ ரூ.169 வீதம் மொத்தம் ரூ.1 லட்சத்து 69 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது. பனங்கருப்பட்டி வரத்து இல்லை.
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