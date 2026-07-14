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திருப்பூர்

சாலையோர குப்பையில் தீ: புகைமூட்டத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

திருப்பூா் மாநகராட்சியில் சாலையோரத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பையில் திங்கள்கிழமை திடீரென தீப்பிடித்து புகைமூட்டம் எழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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நொய்யல் சாலையில் பரவிய புகைமூட்டம்.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:25 am IST

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திருப்பூா் மாநகராட்சியில் சாலையோரத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பையில் திங்கள்கிழமை திடீரென தீப்பிடித்து புகைமூட்டம் எழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

திருப்பூா் மாநகராட்சியில் முறையான திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படாததால் குப்பைகள் பல்வேறு இடங்களில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. நகரின் பிரதான சாலைகள் மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் குப்பைகள் ஆங்காங்கே குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், புதிய நொய்யல் சாலையில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பையில் திங்கள்கிழமை திடீரென தீப்பிடித்துள்ளது.

இதனால், புதிய நொய்யல் சாலை, குமரன் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டதால் எதிரே வரும் வாகனங்கள்கூட தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், அந்த சாலைகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினா் சுமாா் 1 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா். இதையடுத்து, வாகனப் போக்குவரத்து சீரானது.

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