நாளைய மின்தடை: அருள்புரம்

மாதாந்திரப் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருப்பூா் மின்பகிா்மான வட்டம், அருள்புரம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் தடைபடும் பகுதிகள்: அருள்புரம், தண்ணீா்பந்தல், கணபதிபாளையம், கவுண்டம்பாளையம், மாதேஸ்வரா நகா், குங்குமபாளையம், கவுண்டம்பாளையம்புதூா், உப்பிலிபாளையம், அண்ணா நகா், லட்சுமி நகா், சென்னிமலைபாளையம், பச்சாங்காட்டுபாளையம், செந்துாரன் காலனி, குன்னாங்கல்பாளையம், மலையம்பாளையம், கிருஷ்ணாபுரம், சிட்கோ, திருமலை நகா், அய்யாவு நகா், நொச்சிபாளையம், நொச்சிபாளையம் வாய்க்கால்மேடு, சிந்து காா்டன் மற்றும் சரஸ்வதி நகா்.
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