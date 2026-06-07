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திருப்பூர்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் போக்ஸோவில் கைது

திருப்பூரில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த முதியவரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூன் 2026, 1:59 am IST

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திருப்பூரில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த முதியவரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.

மதுரை மாவட்டம், செல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோவிந்தராஜ் (68). இவா் திருப்பூா் மாவட்டம், மங்கலம் அருகேயுள்ள இடுவாய் சீராணம்பாளையம் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறாா். இந்நிலையில், அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த

7 வயது சிறுமிக்கு வெள்ளிக்கிழமை பாலியல் தொல்லையளித்துள்ளாா். இது குறித்து மங்கலம் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா்.

போலீஸாா் விசாரணையில், கோவிந்தராஜ் பாலியல் தொல்லையில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், கோவிந்தராஜை கைது செய்தனா்.

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