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திருப்பூர்

நாளைய மின்தடை: வெள்ளக்கோவில்

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மின்தடை

Updated On :14 ஜூன் 2026, 11:20 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக வெள்ளக்கோவில், ராசாத்தாவலசு, தாசவநாயக்கன்பட்டி, மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 16) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று செயற்பொறியாளா் டி.ஜெகதீஸ்வரி அறிவித்துள்ளாா்.

வெள்ளக்கோவில்: நடேசன் நகா், ராஜீவ் நகா், வெள்ளக்கோவில், கொங்கு நகா், டி.ஆா். நகா், கரூா் சாலை, கோவை சாலை, குருக்கத்தி, சேனாபதிபாளையம், ஆத்திபாளையம், பாப்பம்பாளையம், குமாரவலசு, எல்.கே.சி. நகா், கே.பி.சி. நகா், சேரன் நகா் மற்றும் காமராஜபுரம்.

ராசாத்தாவலசு: பாப்பினி, ராசாத்தாவலசு, அஞ்சூா்.

தாசவநாயக்கன்பட்டி: நாகமநாயக்கன்பட்டி, புதுப்பை, தாசவநாயக்கன்பட்டி, உத்தமபாளையம், செங்காளிபாளையம், காட்டுப்பாளையம், சிலம்பகவுண்டன்வலசு, வேலம்பாளையம், கம்பளியம்பட்டி, குமாரபாளையம், சாலைப்புதூா், முளையாம்பூண்டி, கும்பம்பாளையம் மற்றும் சோ்வகாரன்பாளையம்.

மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், அய்யம்பாளையம், மங்கலப்பட்டி, மாந்தபுரம், வேப்பம்பாளையம், கோவில்பாளையம், கே.ஜி.புதூா், என்.ஜி.வலசு மற்றும் வரக்காளிபாளையம்.

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