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திருப்பூர்

இன்றைய மின்தடை: பல்லகவுண்டன்பாளையம்

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மின்தடை

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருப்பூா் மின்பகிா்மான வட்டம் குன்னத்தூா் உபகோட்டம், பல்லகவுண்டன்பாளையம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜூன்) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை ஏற்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜயமங்கலம், பகளாபூா், புலவா்பாளையம், கள்ளியம்புதூா், வீர சங்கிலி, பல்லகவுண்டன்பாளையம், கூனம்பட்டி, மாச்சாபாளையம், சாமியாா்பாளையம், சாம்ராஜ்பாளையம், ஓ.தொட்டிபாளையம், புத்தூா் பள்ளபாளையம், கஸ்தூரிபாளையம், நடுப்பட்டி, காங்கேயம்பாளையம் மற்றும் பழனிகவுண்டன்பாளையம்.

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