அரசுப் பள்ளிகளில் பணியில் சோ்ந்து 20 ஆண்டுகள் நிறைவுபெற்ற ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலைக்கான ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காங்கயத்தில் உள்ள வட்டாரக் கல்வி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் கோ.சுப்பிரமணியன், ஏ.சுமதி ஆகியோா் பங்கேற்று, இடைநிலை ஆசிரியா்கள், பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்ட 29 ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலைக்கான ஆணைகளை வழங்கினா்.
ஆணைகளைப் பெற்றுக் கொண்ட ஆசிரியா்கள், உரிய நேரத்தில் ஆணைகளை வழங்கிய வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியா்கள், வட்டாரக் கல்வி அலுவலக ஊழியா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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