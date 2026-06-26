Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
திருப்பூர்

அரசுப் பள்ளியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு

பொங்கலூா் ஒன்றியம், பொல்லிக்காளிபாளையத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினா்கள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொங்கலூா் ஒன்றியம், பொல்லிக்காளிபாளையத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் குணசேகரன் தலைமை வகித்தாா். இதில் போதைப் பொருள்களின் தீமைகள், அதை ஒழிக்க அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பொங்கலூா் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் மருத்துவா் சுந்தரவேல் விளக்கி பேசினாா். இந்நிகழ்வில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு மன்றத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் பரந்தாமன், மாவட்ட புகையிலை தடுப்பு மையத்தின் பொது மருத்துவா் செளமியா, பொங்கலூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சந்திரன், பொங்கலூா் சுகாதார ஆய்வாளா் கந்தசாமி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். உதவி தலைமை ஆசிரியா் மதினா பேகம் நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் - புகைப்படங்கள்

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் - புகைப்படங்கள்

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

பணகுடியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

பணகுடியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினம்: இருசக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணி

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினம்: இருசக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணி

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |