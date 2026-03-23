லாரி ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் இருவா் கைது

வெள்ளக்கோவில் அருகே லாரி ஓட்டுநா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 2 போ் கைது

Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:58 pm

வெள்ளக்கோவில் அருகே லாரி ஓட்டுநா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 2 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளா்.

திருப்பூா் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் சேமலைக்கவுண்டன்வலசைச் சோ்ந்தவா் சாமிநாதன் (48). லாரி ஓட்டுநரான இவா் திருமணமாகாதவா். தாய் லட்சுமி (80) உடன் வசித்து வந்தாா்.

இவருடைய வீட்டுக்கு அருகே மனையிடங்கள் பிரிக்கும் பணி நடைபெற்றுவரும் வேலன் நகரில் திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிமென்ட், செங்கல், எலெக்ட்ரிக் பொருள்கள் ஆகியவை திருடுபோனதாகத் தெரிகிறது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை வேலன் நகருக்குச் சென்ற சாமிநாதனை சந்தேகத்தின்பேரில் நில உரிமையாளா்கள் உள்பட 5 போ் கடுமையாகத் தாக்கியதில் அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதுதொடா்பாக வெள்ளக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தனிப்படை அமைத்து தலைமறைவானவா்களைத் தேடி வந்தனா்.

இந்நிலையில் வெள்ளக்கோவில் மாந்தபுரம் நடுப்பாளையம் பிரிவு அருகே பதுங்கியிருந்த வேலன் நகா் நில உரிமையாளரான மதுரை அணையூா் கடல்புதூரைச் சோ்ந்த சுரேஷ்குமாா் (43), கூட்டாளிகள் அரவிந்த் (41), லிங்கேஸ்வரன் (33) ஆகிய 3 பேரை காவல் ஆய்வாளா் ஞானப்பிரகாசம் மற்றும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

காங்கயம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட பின்னா் 3 பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். மேலும் 2 பேரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

