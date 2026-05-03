அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவையொட்டி சனிக்கிழமை இரவு தெப்போற்சவம் நடைபெற்றது.
கொங்கு ஏழு சிவஸ்தலங்களில் முதன்மைப் பெற்ற கருணாம்பிகையம்மன் உடனமா் அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதையடுத்து, நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகள், திருவீதி உலா ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், முக்கிய நிகழ்வான அவிநாசியப்பா், கருணாம்பிகையம்மன் தேரோட்டம் செவ்வாய், புதன், வியாழக்கிழமைகளில் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, தெப்போற்சவத் திருவிழா சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. முன்னதாக, தேவா் சமூகம் சாா்பில் சந்திரசேகரா் அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதையடுத்து, கோயில் குளத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மலா் பல்லக்கில் சுவாமி எழுந்தருளினாா். அப்போது, வாண வேடிக்கை, நாதஸ்வர இசை முழங்க, சிவாச்சாரியாா்கள் வேத மந்திரம் ஓத தெப்போற்சவம் நடைபெற்றது.
சுவாமி தெப்பத்தை 5 முறை வலம் வரும்போது மல்லாரி, ஓடம், கீா்த்தனை, திருப்புகழ், மங்கலம் உள்ளிட்ட ராக தாளங்கள் வாசிக்கப்பட்டன.
தெப்பக் குளத்தில் அதிக அளவில் நீா் இருந்ததால் குறைந்த அளவு பக்தா்களுக்கு மட்டும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதனால், ஏராளமான பக்தா்கள் குளத்தைச் சுற்றியுள்ள மதில் சுவற்றின் அருகே நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடராஜா் தரிசனம், திங்கள்கிழமை மஞ்சள் நீராட்டு விழா, 108 திருவிளக்கு பூஜை, மயில் வாகனக் காட்சியுடன் தோ்த் திருவிழா நிறைவடைகிறது.
