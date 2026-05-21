திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தில் நிறுவன முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைள் குறித்து துறைசாா் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.
திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் சங்கத்தின் இணைச்செயலாளா் எம்.ஆனந்த் வரவேற்று பேசுகையில், உலகளவில் ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறையில் பெரிய மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது விலை, தரம் மற்றும் காலக்கெடு மட்டுமின்றி, தொழிலாளா்களின் நலன், பாதுகாப்பான பணிச்சூழல் மற்றும் நெறிமுறை சாா்ந்த செயல்பாடுகளுக்கும் வியாபாரிகள் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனற்.
மேலும், எரிசக்தி சேமிப்பு, நிலைத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சுழல் பொருளாதாரம் போன்ற முயற்சிகளில் திருப்பூா் தொடா்ந்து முன்னிலையில் உள்ளது என்றாா்.
திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளா் என்.திருக்குமரன் பேசுகையில், புதிய அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக் கொள்வதில் திருப்பூா் எப்போதும் முன்னோடியாக இருந்து வருகிறது. திருப்பூரில் 90 சதவீத நிறுவனங்கள் குறு, சிறு வகையைச் சோ்ந்தவை என்பதால், குறைந்த செலவில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், தொழிலாளா்களின் நலன், நெறிமுறைகள் மற்றும் நல்ல பணிச்சூழலை மேம்படுத்த பல நிறுவனங்கள் முயற்சிகளை தொடங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தாா்.
திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தின் தலைவா் கே.எம். சுப்ரமணியன் பேசுகையில், 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஐரோப்பிய சந்தையில் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் பாஸ்போா்ட் மற்றும் கண்காணிப்பு முறை முக்கியத்துவம் பெறவுள்ள நிலையில், நிறுவனங்களின் இணக்கத் தன்மையை வலுப்படுத்தி, வாடிக்கையாளா்களின் நம்பிக்கையை உயா்த்த உதவும் சிறந்த கருவியாக அமையும் என்றாா்.
ஆயுத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரும், திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தின் கௌரவத் தலைவருமான ஆ.சக்திவேல் பேசும்போது, தொழிலாளா் ஈடுபாடு மற்றும் தொழிலாளா் நலன் திருப்பூா் தொழில் துறையில் ஏற்கெனவே சிறப்பாக நடைமுறையில் உள்ளது. திருப்பூா் தொழில் துறை மற்றும் வாடிக்கையாளா்களின் பல்வேறு நெறிமுறை தேவைகளுக்கு தயாராக இருப்பதாகவும், புதிய தளங்கள் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி வளா்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றாா்.