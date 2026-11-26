தாராபுரத்தில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான கண்வலிக் கிழங்குகள் திருட்டு
தாராபுரம் அருகே அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான கண்வலிக் கிழங்குகளை திருடிச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
தாராபுரம் அருகே அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான கண்வலிக் கிழங்குகளை திருடிச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தாராபுரம் வட்டம், கொளத்துப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிவராஜ். விவசாயியான இவா், தனது 2 ஏக்கா் நிலத்தில் கண்வலிக் கிழங்குகளை சாகுபடி செய்துள்ளாா். இந்நிலையில், அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த கிழங்குகளை மா்ம நபா்கள் கடந்த புதன்கிழமை இரவு திருடிச் சென்றுள்ளனா்.
இது தொடா்பாக தாராபுரம் காவல் நிலையத்தில் சிவராஜ், அப்பகுதி விவசாயிகள் வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்தனா்.
இதன்பேரில், தாராபுரம் போலீஸாா், வருவாய் ஆய்வாளா் தனலட்சுமி ஆகியோா் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
500 கிலோ கிழங்குகள் திருடப்பட்டதாகவும், அவற்றின் மதிப்பு ரூ.10 லட்சம் எனவும் கூறப்படும் நிலையில், திருட்டில் ஈடுபட்ட நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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