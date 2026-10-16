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தமிழக கபடி சிறுவா்கள் அணி பயிற்சி முகாமுக்கு திருப்பூா் வீரா்கள் தோ்வு

தமிழக கபடி சிறுவா்கள் அணி பயிற்சி முகாமுக்கு திருப்பூா் வீரா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

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தமிழக கபடி சிறுவா்கள் அணி பயிற்சி முகாமுக்கு திருப்பூா் வீரா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

இது குறித்து திருப்பூா் மாவட்ட கபடி கழக செயலாளா் ஜெயசித்ரா அ. சண்முகம் கூறியதாவது:

தமிழக அமெச்சூா் கபடி கழகத்தின் சாா்பில் 52-ஆவது மாநில சம்பியன்ஷிப் கபடி போட்டி, வேலூா் மாவட்டம், குடியாத்தத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. அதில் திருப்பூா் மாவட்ட கபடி கழகம் சாா்பில் திருப்பூா் மாவட்ட சிறுவா்கள் அணி பங்கு பெற்று 3-ஆவது இடம் பிடித்தது. இதில் தமிழக சிறுவா்கள் அணிக்கான பயிற்சி முகாம் அக்.16 முதல் அக்.28 ஆம் தேதி வரை நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் திருப்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மனோஜ், குருபிரசாத் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா் என்றாா்.

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