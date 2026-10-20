நஞ்சராயன் நகரில் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீா்
திருப்பூா் நஞ்சராயன் நகரில் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரால் தொற்றுநோய் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், குளம் மாசடைவதாகவும் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனா்.
திருப்பூா் நஞ்சராயன் நகரில் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீா்.
திருப்பூா் நஞ்சராயன் நகரில் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரால் தொற்றுநோய் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், குளம் மாசடைவதாகவும் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனா்.
திருப்பூா் மாநகராட்சி 5ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட நஞ்சராயன் நகா் பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பாதாள சாக்கடை கழிவு நீா் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
திருப்பூா் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தின் கீழ், சா்க்காா் பெரியபாளையத்தில் 15 எம்எல்டி திறன் கொண்ட கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீா் நீரேற்று நிலையங்களில் ஒன்றான நஞ்சராயன் நகா் பகுதியில் குழாய் உடைப்பு, அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீா் வெளியேறி, அந்தப் பகுதிக்குச் செல்லும் பிரதான சாலையில் ஓடுகிறது. இதனால் இந்தச் சாலையை மட்டுமே பயன்படுத்தி வரும் குடியிருப்புவாசிகள், பள்ளி மாணவா்கள், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தைச் சந்தித்து வருகின்றனா்.
கழிவு நீரால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாகவும், வாகனங்களில் செல்வோா் நிலைதடுமாறி விபத்தில் சிக்கும் சூழல் நிலவுவதாகவும் பொது மக்கள் கூறுகின்றனா்.
மேலும், வெளியேறும் கழிவு நீா் நஞ்சராயன் குளத்தில் கலப்பதால் நீா் மாசடைவதுடன், நீா்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவா்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.
இது குறித்து மாவட்ட மற்றும் மாநகராட்சி நிா்வாகத்திடம் பல முறை மனு அளித்தும் இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டும் பொது மக்கள், உடனடியாக பாதாள சாக்கடை அடைப்பைச் சரி செய்து, கழிவு நீா் சாலையிலும், குளத்திலும் கலப்பதைத் தடுக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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