கனமழை: பஞ்சலிங்கம் அருவியில் குளிக்கத் தடை
கனமழை காரணமாக உடுமலை அருகேயுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வியாழக்கிழமை திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.
பஞ்சலிங்கம் அருவியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டும் நீா்.
கனமழை காரணமாக உடுமலை அருகேயுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வியாழக்கிழமை திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.
உடுமலையில் இருந்து சுமாா் 20 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது சுற்றுலாத் தலமான திருமூா்த்தி மலை. இங்குள்ள பிரசித்தி பெற்ற அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் தரிசனம் செய்யவும், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் உள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் குளிக்கவும் ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்கின்றனா்.
இந்நிலையில், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை கனமழை பெய்தால், பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, சுற்றுலாப் பயணிகளின் நலன் கருதி அருவியில் குளிக்க மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தடை விதிக்கப்பட்டது.
ஆனால், மலை அடிவாரத்தில் உள்ள அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
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