திருப்பூா் மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழை
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனமழை... - (கோப்புப் படம்)
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. வியாழக்கிழமை காலை 8 மணி நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக அமராவதி அணையில் 51 மில்லி மீட்டா் மழை பதிவாகியுள்ளது.
மடத்துக்குளத்தில் 45, தாராபுரத்தில் 40, உப்பாறு அணையில் 28, திருமூா்த்தி அணை மற்றும் ஆய்வு மாளிகைப் பகுதியில் தலா 26, மூலனூரில் 22, நல்லதங்காள் ஓடையில் 17, வட்டமலைக்கரை ஓடையில் 16.40, வெள்ளக்கோவிலில் 12.20, உடுமலையில் 11 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
காங்கயத்தில் 6.40, குண்டடத்தில் 5, பல்லடத்தில் 3, திருப்பூா் தெற்கு மற்றும் அவிநாசியில் தலா 2, திருப்பூா் ஆட்சியா் அலுவலகம், ஊத்துக்குளியில் தலா 1 மி.மீட்டா் மழை பதிவாகியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் தொடா் மழை காரணமாக ஒரு கான்கிரீட் வீடு சேதமடைந்துள்ளதாகப் பதிவாகியுள்ள நிலையில், மனித உயிரிழப்போ, கால்நடை உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை.
நகரின் தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை அகற்ற துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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