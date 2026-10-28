அவிநாசியில் கோயில்களின் பூட்டை உடைத்து திருடிய 3 போ் கைது
அவிநாசி, தெக்கலூா் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களில் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி நகைகளை திருடிய 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆரியா
அவிநாசி, தெக்கலூா் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களில் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி நகைகளை திருடிய 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
அவிநாசி, பழங்கரை அருகே காவல் ஆய்வாளா் கோவிந்தராஜ், தலைமைக் காவலா்கள் மயில்சாமி, பாலு, தினேஷ், காா்த்திக் ஆகியோருடன் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது அவிநாசி-பழங்கரை, வேலூா் பிரிவில் உள்ள பகவதியம்மன் கோயில் அருகே விலையுா்ந்த இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்று கொண்டிருந்த 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அவா்கள், திருப்பூா் செங்கப்பள்ளியில் பனியன் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றும் திருவாரூா் மாவட்டம், திருத்துறைபூண்டியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியன் மகன் சஞ்சய் (25), அவரது நண்பா்கள் திருத்துறைபூண்டியைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மகன் ஆரியா (21), ராஜா மகன் நிதீஷ் (23) என்பதும், அங்குள்ள பகவதியம்மன் கோயிலில் திருட முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதும் தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அவிநாசி ராக்காத்தம்மன் கோயில், செப்டம்பா் மாதம் தெக்கலூா் திம்மனையாம்பாளையம் அம்மன் ஆகிய கோயில்களின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளிப் பொருள்களை திருடியது தெரிவந்தது.
இதையடுத்து அவிநாசி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து 3 பேரையும் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 3 தங்க தாலி, 25 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள், இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
~நிதீஷ்
. ~சஞ்சய்
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