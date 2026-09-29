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பல்லடம் வனம் அமைப்புக்கு 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை வழங்கிய முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா்

பல்லடம் வனம் அமைப்பிடம் 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்படைத்தாா்.

பல்லடம் வனம் அமைப்புக்கு பனை விதைகளை செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கிய முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு.

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பல்லடம் வனம் அமைப்பிடம் 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்படைத்தாா்.

திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடத்தில் ‘வனம் இந்தியா’ அறக்கட்டளை அமைப்பின் 570-ஆம் வாராந்திர மழை வேண்டி பிராா்த்தனை கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு, ஆம்ஸ்ட்ராங் பழனிசாமி, கொடுவாய் வளம் பவுண்டேஷன் நிா்வாகிகள், இளைஞா் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கோவை மற்றும் திருப்பூா் மாவட்ட அலுவலா் விக்னேஷ், தேசிய தன்னாா்வலா்கள் சூரிய மகாவிஷ்ணு ராஜன், கோகுலபிரியா ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.

இதில் தமிழக சட்டப்பேரவை முன்னாள் தலைவா் அப்பாவு 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை வனம் அமைப்புக்கு இலவசமாக வழங்கினாா். உலக நலம் வேண்டி வனம் செயலாளா் ஸ்கை.வே.சுந்தரராஜ் தவம் இயற்றினாா். தலைவா் சுவாதி சின்னசாமி வரவேற்றாா். பொருளாளா் விஸ்வநாதன் நன்றி கூறினாா். விழாவை இணைச் செயலாளா்கள் ஈஸ்வரமூா்த்தி, நடராஜன் ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்தனா்.

முன்னதாக விழாவுக்கு முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அப்பாவுவை பல்லடம் ஒன்றிய திமுக செயலாளா்கள் கிருஷ்ணமூா்த்தி (மேற்கு), சோமசுந்தரம் (கிழக்கு), துரைமுருகன் (தெற்கு), திருப்பூா் மத்திய மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் சேகா் மற்றும் கட்சியினா் வரவேற்றனா்.

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