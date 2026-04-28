மே 3-இல் நீட் தோ்வு: தருமபுரியில் 9 மையங்களில் 4,800 போ் எழுதுகின்றனா்

மருத்துவக் கல்வி பயிலுவதற்கான தகுதிக்காண் நுழைவுத் தோ்வு (நீட் ) வரும் மே 3ஆம் தேதி தருமபுரி மாவட்டத்தில் 9 மையங்களில் நடைபெற உள்ளது. இத்தோ்வை 4,800 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகின்றனா்.
நீட் தோ்வு வரும் மே 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இம்மாவட்டத்தில் 9 மையங்களில் இத் தோ்வை எழுதுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதேபோல, இம்மாவட்டத்தில் நீட் தோ்வு எழுத விண்ணப்பித்த 4,800 மாணவா்களுக்கு தோ்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டு இணையவழியில் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
தருமபுரி அரசு கலைக் கல்லூரியில் ‘ஏ’ மற்றும் ‘பி’ என இரு மையங்களில் தலா 480 மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு எழுதுகின்றனா். அதேபோல, கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி, தருமபுரி அவ்வையாா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி, சோலைக்கொட்டாய் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, தருமபுரி அரசு அதியமான் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி தியாகி சுப்பிரமணிய சிவா ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய மையங்களில் தலா 480 மாணவ, மாணவிகளும், கிருஷ்ணாபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 960 மாணவ, மாணவிகளும் நீட் தோ்வு எழுதுகின்றனா்.
