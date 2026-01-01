தருமபுரி
பென்னாகரத்தில் இன்று மின்தடை
பென்னாகரம் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீா்த் திட்டத்திற்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க புதிய மின் பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெறுவதால் வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: பென்னாகரம், கூத்தப்பாடி, கிருஷ்ணாபுரம், போடூா், ஒகேனக்கல், ஊட்டமலை, பிலிகுண்டு,ஏரியூா் நாகமரை, நெருப்பூா் இராமகொண்ட அள்ளி, ஏா்கோல் பட்டி, பூச்சியூா், வத்தலாபுரம், சிகரல அள்ளி, எரங்காடு, கோடுப்பட்டி, தாசம்பட்டி, மருக்காம்பட்டி, பவளந்தூா்,வட்டுவன அள்ளி, காட்டு நாயக்கன அள்ளி.