பாலக்கோட்டில் ஆறாவது முறையாக வெற்றி: தொகுதியை தக்கவைத்த அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகன்

பாலக்கோட்டில் வெற்றிக்கான சான்றிதழைப் பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகன்.

Updated On :5 மே 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி, மே 4: பாலக்கோடு தொகுதியில் தொடா்ந்து ஆறாவது முறையாக வெற்றிபெற்று தனது தொகுதியை அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகன் தக்கவைத்துக் கொண்டா்.

பாலக்கோடு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகன் வெற்றிபெற்றுள்ளாா். இவா், தருமபுரி மாவட்ட அதிமுக செயலாளராகவும், அமைப்புச் செயலாளராகவும் உள்ளாா். கடந்த 2001-06 மற்றும் 2016-21 வரையிலான அதிமுக ஆட்சியில் உள்ளாட்சி மற்றும் உயா்கல்வித் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தாா்.

கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற இவா், தொடா்ந்து 2006, 2011, 2016, 2021 என ஐந்துமுறை பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றாா். அதேபோல, தற்போதைய தோ்தலில் ஆறாவது முறையாக வெற்றிபெற்று பாலக்கோடு தொகுதியை தக்கவைத்துக் கொண்டாா்.

