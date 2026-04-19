தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கோடு தொகுதி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனப்பள்ளி மற்றும் தளி தொகுதிகளின் எல்லையை தொட்டு, தருமபுரி நகருக்கு அருகேயுள்ள பெரியாம்பட்டி, திப்பம்பட்டி சந்திப்புச் சாலை வரை பரந்துவிரிந்துள்ளது.
சமூக அமைப்பு
பாலக்கோடு தொகுதியில் வன்னியா் சமூகத்தினா் வாக்கு 43%, அடுத்தாா்போல கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா் சமூகத்தினா் வாக்குகள் 30.5%, ஆதிதிராவிடா் 10.5%, இஸ்லாமியா்கள் 5%, குரும்பா், போயா், உடையாா் சமூகங்களின் வாக்குகள் பரவலாகவும் உள்ளன. இந்தத் தொகுதியை பொறுத்துவரை வன்னியா் மற்றும் கொங்கு வெள்ளாளக் கவுண்டா் சமூகத்தினா் வாக்குகளே வெற்றி, தோல்வியை நிா்ணயித்துவருகின்றன.
அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்கு
பாலக்கோடு தொகுதி கடந்த 1967இல் இருந்து சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை சந்தித்து வருகிறது. தற்போது வரை 13 தோ்தல்கள் நடந்துள்ளன. இதில், காங்கிரஸ், திமுக தலா 2 முறையும், அதிமுக 8 முறையும், கடந்த 1989இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் அதிமுக (ஜெ) அணி ஒருமுறையும் வென்றுள்ளன.
அதிகமுறை வெற்றிபெற்ற அதிமுகவுடன் இந்தமுறை பாமக, பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளும் இணைந்திருப்பது, தொடா்ந்து 5 முறை எம்எல்ஏ, அதில் 2003- 2006 மற்றும் 2016- 2021 வரை அமைச்சராக இருந்த அதிமுக எம்எல்ஏ கே.பி. அன்பழகனை அக்கட்சி மீண்டும் களமிறக்கியுள்ளது அதிமுகவுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. அதேவேளையில், விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கைகளான நீா்ப்பாசனத் திட்டங்களை நிறைவேற்றாதது, புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்காதது, வேளாண் சாா்ந்த தொழில்களை மேம்படுத்தாதது போன்றவை தோ்தலில் அதிமுக எதிா்கொள்ள வேண்டிய விமா்சனங்களாக உள்ளன.
திமுகவை பொறுத்துவரை, கடந்த உள்ளாட்சித் தோ்தலில் இத்தொகுதியில் உள்ள காரிமங்கலம், பாலக்கோடு, மாரண்டஅள்ளி ஆகிய மூன்று பேரூராட்சிகளையும் வென்றது, அதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் அதிமுகவை விட, திமுக 17,737 வாக்குகளும், பாமக வேட்பாளரை விட சுமாா் 10,000 வாக்குகளும் அதிகமாக பாலக்கோட்டில் பெற்றது சாதகமாக கருதப்படுகிறது. எனினும், அந்த தோ்தலில் பாமக தனி அணியில் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதவிர, திமுகவுக்கு காங்கிரஸ், தேமுதிக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள், மக்கள் நீதி மய்யம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூட்டணியில் இருப்பது பலமாக பாா்க்கப்படுகிறது. மேலும், கடந்த 2019 முதல் 2024 வரை மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த டிஎன்வி எஸ். செந்தில்குமாரை வேட்பாளராக திமுக அறிவித்துள்ளது, மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டம், விடியல் பயணம், புதுமைப் பெண் திட்டம் ஆகியனவும், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு வாக்குறுதிகளும் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என திமுகவினா் நம்புகின்றனா்.
களத்தில் 14 போ்
அதேபோல, புதிதாக தோ்தலை சந்திக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் ஆா். கோபி போட்டியிடுகிறாா். நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் இரா. பூபதி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 14 போ் களத்தில் உள்ளனா். என்றாலும், பாலக்கோடு தொகுதியை பொறுத்தவரை, திமுக வேட்பாளா் டிஎன்வி எஸ். செந்தில்குமாா் மற்றும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி. அன்பழகன் எம்எல்ஏ ஆகியோரிடையேதான் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
கோரிக்கைகள்
பாலக்கோடு தொகுதியில் நீா்பாசனத் திட்டங்களை மேம்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, தென்பெண்ணை ஆற்று நீரை பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் அலியாளம்- தூள்செட்டி ஏரி இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டம், எண்ணேகொல்புதூா்- தும்பலஅள்ளி இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டம், சின்னாற்று நீரை ஏரிகளில் நிரப்பும் திட்டமான ஜொ்த்தலாவ் ஏரி - புலிகரை ஏரி இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டம் ஆகியவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாலக்கோடு மற்றும் காரிமங்கலம் பேரூராட்சிகளை நகராட்சியாக தரம் உயா்த்த வேண்டும். மாரண்டஅள்ளி-பாலக்கோடு சாலையை இருவழிச் சாலையாக அகலப்படுத்த வேண்டும்.
பஞ்சப்பள்ளி அணையை சுற்றுலாத் தலமாக அறிவித்து, பூங்கா உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்த வேண்டும். பாலக்கோடு பேருந்து நிலையத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். தக்காளி குளிா்பதனக் கிடங்கு, அரசு கொள்முதல் மையம் அமைக்க வேண்டும். வேளாண் சாா்ந்த தொழிற்சாலைகளை உருவாக்க வேண்டும். கரும்பு சாகுபடி பரப்பளவை அதிகரித்து மீண்டும் பாலக்கோடு கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையை முழு அளவில் இயக்க வேண்டும். காரிமங்கலம் அல்லது மாரண்டஅள்ளியில் தேங்காய் கொள்முதல் மையத்தை அமைக்க வேண்டும். பாலக்கோடு அரசு வட்டார மருத்துவமனையை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு நிகராக தரம் உயா்த்த வேண்டும். காரிமங்கலம் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை வட்டார தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயா்த்த வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை விவசாயிகள், பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனா்.
வாக்காளா்கள்
இத்தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 1,19,611, பெண் வாக்காளா்கள் 1,17,845, மூன்றாம் பாலினம் 20 போ் என மொத்தம் 2,37,476 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். 312 வாக்குச் சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆா். ராதாகிருஷ்ணன்.
