பென்னாகரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி.

பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் முதலாவதாக தனித்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் எஸ். கஜேந்திரன் 80,473 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் காங்கிரஸ்,பாமக, தவெக ,நாம் தமிழா் கட்சி, சுயேட்சைகள் என 22 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் - 1,27,802,பெண் வாக்காளா்கள் - 1,20,803 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவா் -9 போ் என மொத்தம் - 2,48,614 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தல் வாக்கு பதிவானது கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டது.
பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் உள்ள 320 வாக்குச்சாவடிகளில் பதிவான வாக்குகள்,தருமபுரி அருகே உள்ள செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள் கிழமை எண்ணப்பட்டன.பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் 14 மேஜைகளுடன் 23 சுற்றுகளாக பிரித்து காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணும் பணியானது தொடங்கப்பட்டது.
பென்னாகரம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ்,அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில், தொடக்கத்தில் இருந்தே பாமக,தவெக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வந்தது. தொடக்கத்தில் பாமக ஏறுமுகத்தில் இருந்தாலும், பின்னா் தவெக முன்னிலை வகிக்க தொடங்கியது.
பென்னாகரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் மொத்தம் 2,25,401வாக்குகள் பதிவாகி, வாக்கு சதவிகிதம் 90.66 ஆக அதிகரித்து இருந்தது.இதில் 23 சுற்றுகளின் முடிவில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.கஜேந்திரன் 80,473 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இதில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளா் பாடி. வி. செல்வம் - 76737 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடமும், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.கே.எம். தமிழ் குமரன் -52,934 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் 2-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன் வெற்றி
அரக்கோணம் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது!
பேராவூரணி தொகுதியில் திமுக மீண்டும் வெற்றி
மணப்பாறை தொகுதியில் தவெக வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு