Dinamani
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார்: ஜெ.பி. நட்டாசிஜேபி போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு!காவல் துறை முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஏவல் துறையாக மாறியுள்ளது: நயினார் நாகேந்திரன்கரப்பான்பூச்சியின் பின்னால் நிற்கும் நிலை ராகுல் காந்திக்கு! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டிநீட் போராட்டம்: திமுக தொடங்கியது; 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் தொடர்கிறது! கனிமொழி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து கல்யாண் பானர்ஜி இடைநீக்கம்!கச்சா எண்ணெய் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 715 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 24,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழே வர்த்தகம்!சிஜேபி போராட்டம்! பேச்சு நடத்துவதில் தாமதம் ஏன்? பாஜகவுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பெயரை பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்தது தமிழக அரசு!
/
தருமபுரி

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இருவா் கைது

தருமபுரி மாவட்டத்தில் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :23 ஜூலை 2026, 4:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி மாவட்டத்தில் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பருவதனஅள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் குழந்தைவேல் ( 25) கடந்த மாதம் 19 ஆம் தேதி பைக்கில் வேகமாக சென்றதை அதே பகுதியைச் சோ்ந்த லட்சுமி (50) கண்டித்தாா். இதே தொடா்பாக வாய் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், ஆத்திரமடைந்த குழந்தைவேல், லட்சுமியை பின்தொடா்ந்து அவரது வீட்டுக்குச் சென்று அவரை அரிவாளால் வெட்டியுள்ளாா். இதில் படுகாயம் அடைந்த லட்சுமி உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக பென்னாகரம் போலீஸாா் கொலை வழக்கில் குழந்தைவேலை கைது செய்தனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தொழிலாளி ரவி ( 45) அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியை கடந்த ஆண்டு நவம்பா் மாதம் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக அவரது பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். இது தொடா்பான புகாரின் பேரில் அரூா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் ரவியை கைது செய்தனா்.

இவா்கள் இருவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்ய அந்தந்த காவல் நிலைய போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுத்தனா். இது தொடா்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ.கே. அருண் கபிலன் பரிந்துரைத்தாா். அதன்பேரில் குழந்தைவேல், ரவி இருவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் வே. சரவணன் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து 2 பேரையும் போலீஸாா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைதுசெய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மூவா் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மூவா் கைது

காஞ்சிபுரத்தில் இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது

காஞ்சிபுரத்தில் இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது

தேனியில் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 5 போ் கைது

தேனியில் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 5 போ் கைது

வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவா் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது

வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவா் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது

விடியோக்கள்

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!