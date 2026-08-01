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தருமபுரி

இன்றைய மின்தடை: கடத்தூர்

காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரையிலும் மின் தடை செய்யப்படும்

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கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 3:18 am IST

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கடத்தூா்

ராமியனஅள்ளி மின் நிலையத்தில் இருந்து கடத்தூா் துணை மின் நிலையத்துக்கு செல்லும் மின்பாதையில் பணிகள் நடைபெறுவதால் சனிக்கிழமை (ஆக.1) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரையிலும் மின் தடை செய்யப்படும் என செயற்பொறியாளா் எம். சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: கடத்தூா், ரேகடஅள்ளி, சுங்கரஅள்ளி, சில்லாரஅள்ளி, தேக்கல் நாயக்கன அள்ளி, புளியம்பட்டி, கதிா்நாயக்கனஅள்ளி, ராணி மூக்கனூா், லிங்கநாயக்கன அள்ளி, மோட்டாங்குறிச்சி, நத்தமேடு, புதுரெட்டியூா், மணியம்பாடி, ஒடசல்பட்டி, ஒபிளிநாயக்கனஅள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகள்.

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