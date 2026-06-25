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தருமபுரி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து 500 கனஅடி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 500 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

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ஒகேனக்கல்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 500 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

கடந்த சில நாள்களாக கா்நாடக அணைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் குறைக்கப்பட்டதால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து தினமும் குறைந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை 1,200 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, புதன்கிழமை காலை 700 கனஅடியாகவும், மாலை 500 கனஅடியாகவும் சரிந்துள்ளது. இதனால், ஒகேனக்கல்லில் உள்ள பிரதான அருவி, சினி அருவி ஆகியவற்றில் விழும் நீரின் அளவு குறைந்தும், ஐந்தருவி, ஐவாா் பாணி உள்ளிட்ட அருவிகள் வடும் காணப்படுகின்றன.

தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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