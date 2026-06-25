தருமபுரி புதிய நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு 4-ஆவது முறையாக புதன்கிழமை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதையடுத்து, போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
தருமபுரி நீதிமன்றத்துக்கு கடந்த சில மாதங்களில் 3 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடா்ந்து, 4-ஆவது முறையாக புதன்கிழமையும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா், நவீன சாதனங்கள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் நீதிமன்ற வளாகத்தில் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா். ஆனால், அதில் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை.
இதுபோல அடிக்கடி வெடிகுண்டு மிரட்டல் வருவதால், நீதிமன்றப் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. எனவே, மிரட்டல்விடும் நபா்களை போலீஸாா் கண்டறிந்து, அவா்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வழக்குரைஞா்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனா்.
இதுதொடா்பாக, தருமபுரி மாவட்ட வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை அவசரக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், செவ்வாய், புதன் இருநாள்களும் நீதிமன்றப் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி, இருநாள்களும் நீதிமன்றப் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், சங்க மாவட்டத் தலைவா் பி.அழகுமுத்து தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலாளா் கே.சரவணன், பொருளாளா் ஏ.காா்த்திகேயன், துணைத் தலைவா் என்.குமரன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.
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