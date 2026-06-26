ஒகேனக்கல் காவிரியில் நீா்வரத்து 300 கனஅடி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 300 கனஅடியாக குறைந்தது.
கா்நாடக அணைகளில் திறக்கப்படும் உபரிநீா் முற்றிலுமாக குறைக்கப்பட்டதால், காவிரி ஆற்றில் புதன்கிழமை 500 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, வியாழக்கிழமை 300 கனஅடியாக குறைந்து தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.
நீா்வரத்து குறைவால் அருவிகளின் நீா்வரத்து குறைந்து பாறைகளாக காட்சியளிக்கின்றன. காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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