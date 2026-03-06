தருமபுரியில் ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்க’ திட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற கனவுகள் மெய்ப்படும் நிகழ்ச்சியில் 3,980 பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ரூ. 30.86 கோடிக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
சென்னை, நந்தம்பாக்கம், வா்த்தக மையத்தில் ‘கனவுகள் மெய்ப்படும் 2030’ என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று, காணொலி வழியாக பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கிவைத்தாா்.
தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக அதியன் கூட்டரங்கில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நிகழ்ச்சிகள் ஒளிப்பரப்பட்டன. மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ் தலைமை வகித்தாா். மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.மணி முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில், வருவாய்த் துறையின் சாா்பில் 16 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 16 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, மருத்துவம் மற்றம் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் சாா்பில் 100 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 5 கோடி மதிப்பீட்டில் முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்ட உதவிகளும், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் சாா்பில் 3 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 14 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கலைஞா் கைவினைத்திட்டம், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் உதவிதொகைகளும், தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பட்டுத்துறையின் சாா்பில் 2,636 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 1.23 கோடி மதிப்பீட்டில் திருமண உதவித்தொகை, இயற்கை மரணம் உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, முதியோா் ஓய்வூதியத்தொகை, புதிய பதிவு அட்டைகளும், தோட்டக்கலை மற்றம் மலைப்பயிா்கள் துறையின் சாா்பில் 15 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 20.95 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சொட்டு நீா்ப்பாசனத் திட்ட உதவிகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறையின் சாா்பில் 130 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 1.32 கோடியில் மதிப்பில் இணைப்பு சக்கரங்களுடன் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா்களும் என மொத்தம் 3,980 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 30.86 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி மாது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கவிதா, மகளிா் திட்ட இயக்குநா் சு. சுந்தரராஜன், பாலக்கோடு பேரூராட்சித் தலைவா் முரளி, மகளிா் சுயஉதவிக் குழு உறுப்பினா்கள், அரசு அலுவலா்கள், பயனாளிகள் பங்கேற்றனா்.
பட விளக்கம்:
தருமபுரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிய ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ். உடன், மக்களவை உறுப்பினா் ஆ. மணி உள்ளிட்டோா்.
