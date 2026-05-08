தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் டிஎன்வி எஸ்.செந்தில்குமாா் வாக்காளா்களுக்கு வியாழக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
பாலக்கோடு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட டிஎன்வி எஸ்.செந்தில்குமாா் தோல்வி அடைந்தாா். இதையடுத்து, கிராமம், கிராமமாக சென்று தோ்தலில் திமுகவுக்கு வாக்களித்த வாக்காளா்களுக்கு வியாழக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
பாலக்கோடு தொகுதிக்குள்பட்ட காரிமங்கலம் பேரூராட்சி, கெரகோட அள்ளி, பந்தாரஅள்ளி, முருக்கம்பட்டி, நாக சமுத்திரம், திப்பம்பட்டி சந்திப்பு சாலை, கும்பார அள்ளி, கெங்குசெட்டிப்பட்டி, முருக்கம்பட்டி, இண்டமங்கலம், மாட்லாம்பட்டி, பெரியாம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் அவா் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், திமுக இளைஞா் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளா்கள் மகேஷ்குமாா், ஆா்.பி.முத்தமிழ், தொகுதி பாா்வையாளா் அரியப்பன், நிா்வாகிகள் எம்விடி.கோபால் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
