ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 500 கனஅடி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 500 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
தமிழக காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவந்த மழை முற்றிலுமாக குறைந்துள்ளதால், காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து குறையத் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், புதன்கிழமை 1,200 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 500 கனஅடியாக குறைந்தது.
இதனால், ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் நீரின் அளவு குறைந்து, காவிரி ஆற்றில் பாறைத் திட்டுகள் வெளியே தெரிகின்றன. காவிரி ஆற்றில் வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
