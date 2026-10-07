சிறுமியை திருமணம் செய்த தொழிலாளி மீது வழக்குப் பதிவு
பென்னாகரம் அருகே 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்த தொழிலாளி மீது மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
வழக்குப் பதிவு - IANS
பென்னாகரம் அருகே 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்த தொழிலாளி மீது மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியை, அன்னசாகரம் ஏ.கொல்லஅள்ளி பகுதியைச் சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி தினேஷ் காா்த்திக் (21), சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், கா்ப்பமான சிறுமி சிகிச்சைக்காக தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்தாா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா், இளம்வயது திருமணம் குறித்து பென்னாகரம் மகளிா் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
அகன்பேரில் வந்த போலீஸாா், சிறுமியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு இளம்வயது திருமணம் செய்த கட்டடத் தொழிலாளி மீது புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
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