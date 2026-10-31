கோவா: காவல் நிலையத்தில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஆய்வாளா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு!
கோவா காவல் நிலையத்தில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஆய்வாளா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு...
கோவாவின் ரிபந்தா் பகுதியில் உள்ள காவல் நிலைய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தில் 16 வயது சிறுமியை தொடா்பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காவல் ஆய்வாளா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியதாவது: சிறுமி, முதலில் குழந்தைகள் உதவி எண்ணைத் தொடா்புகொண்டு தனது புகாா் தொடா்பாக உதவி கோரியுள்ளாா். அவா்கள், சிறுமியின் புகாரை, ரிபந்தா் குற்றப் பிரிவு ஆய்வாளா் விகாஸ் தேகருக்கு அனுப்பியுள்ளனா். அதன் பேரில், ஆய்வாளா் விகாஸ் தேகரை சிறுமி புகாா் தொடா்பாக அணுகியபோது, கடந்த ஜூலை 25 மற்றும் அக்டோபா் 27-ஆம் தேதிகளில் சிறுமியை அவா் தொடா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா். அதற்கு, அங்குள்ள ரஞ்சினி பால்யேகா் என்ற பெண் உடந்தையாக இருந்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சிறுமி அளித்த புகாரின்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் விகாஸ் டெய்கா் மற்றும் உதவிய ரஞ்சினி பால்யேகா் மீது பாரதிய நியாய சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) மற்றும் போக்ஸோ சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் (டிஜிபி) ஆலோக் குமாா் சனிக்கிழமை கூறுகையில், ‘இந்த விவகாரத்தில் துளியும் சகிப்புத்தன்மை காட்டப்படாது. இருவா் மீதும் சட்டபூா்வ மற்றும் துறை சாா்ந்த நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன’ என்றாா்.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தில்...
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்திலும் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்க வந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காவலா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
செரய்கேலா-கா்ஸ்வான் மாவட்டம் கமரியா காவல் நிலையத்தில், தனது கணவருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் தொடா்பாக கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு புகாா் அளிக்க வந்த பெண்ணை, அங்கிருந்த காவலா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக, தனது கிராமத்தினரிடம் அந்தப் பெண் தெரிவித்துள்ளாா். அதைத் தொடா்ந்து, கிராமத்தினருடன் அதே காவல் நிலையத்துக்கு வந்து தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காவலா் மீது அந்தப் பெண் புகாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, அந்தக் காவலரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா். ஆனால், அவா் மீது இன்னும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக விசாரணை மேற்கொண்டுவரும் காவல் அதிகாரி அனுபவ் பரத்வாஜ் கூறுகையில், ‘பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட காவலரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணையில் புகாா் உறுதி செய்யப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்ட பெண் எழுத்துபூா்வமாக புகாா் அளித்த பிறகு காவலா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை தொடங்கப்படும்’ என்றாா்.
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