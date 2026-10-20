ஆயுத பூஜை விடுமுறை: தருமபுரி மாவட்டத்தில் ரூ. 3 கோடிக்கு மது விற்பனை
ஆயுத பூஜை விடுமுறை நாளன்று தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள மதுக்கடைகளில் சுமாா் ரூ. 3 கோடிக்கு மது விற்பனையானது.
டாஸ்மாக் - பிரதிப் படம்
ஆயுத பூஜை விடுமுறை நாளன்று தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள மதுக்கடைகளில் சுமாா் ரூ. 3 கோடிக்கு மது விற்பனையானது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி, பாலக்கோடு, பென்னாகரம், அரூா் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்பட பல்வேறு இடங்களில் 57 அரசு மதுக்கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகளில் பெரும்பாலும் விடுமுறை நாள்கள் மற்றும் விழாக் காலங்களில் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் மது விற்பனை அதிக அளவில் இருக்கும்.
இந்த நிலையில், ஆயுத பூஜை தொடா்விடுமுறையையொட்டி தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள மதுக்கடைகளில் மது விற்பனை திங்கள்கிழமை அதிகரித்தது. அன்றைய தினம் ஒருநாள் மட்டும் சுமாா் ரூ. 3 கோடிக்கு மது விற்பனையானதாக கூறப்படுகிறது.
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