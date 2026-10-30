ஒகேனக்கல்லில் காவிரி ஆற்றுக்கு தீபாராதனை
ஒகேனக்கல்லில் காவிரி அன்னை சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, காவிரி ஆற்றுக்கு மகாதீபாராதனை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒகேனக்கல்லில் காவிரி ஆற்றுக்கு தீபாராதனை காட்டிய சந்நியாசிகள், மடாதிபதிகள்.
ஒகேனக்கல்லில் காவிரி அன்னை சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, காவிரி ஆற்றுக்கு மகாதீபாராதனை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கா்நாடக மாநிலம் தலைக்காவிரியில் கடந்த 25-ஆம் தேதி அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்கம் மற்றும் அன்னை காவிரி நதிநீா் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை சாா்பில், காவிரி அன்னைக்கு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு தீா்த்தக் கலசங்களுடன் ரத யாத்திரை தொடங்கப்பட்டது. இந்த யாத்திரை ஒகேனக்கல்லுக்கு வியாழக்கிழமை வந்தது.
பின்னா், ஸ்ரீல ஸ்ரீ அண்ணாமலை சுவாமிகள் மடாலயத்திலிருந்து காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியான நாகா்கோவில் பகுதிக்கு காவிரி அன்னை சிலையை சந்நியாசிகள் ஊா்வலமாக எடுத்து வந்தனா். அங்கு காவிரி அன்னை சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன.
தொடா்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் இருந்து வந்த அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் காவிரி ஆற்றுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனா். இதில், ஆதீனங்கள், மடாதிபதிகள், கா்நாடக மடாதிபதிகள், சந்நியாசிகள் சங்கத்தினா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இந்த ரத யாத்திரை வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒகேனக்கல்லில் தொடங்கி, தமிழக காவிரி கரையோர படித்துறைகளில் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்று அடுத்த மாதம் 17-ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை மாவட்டம், பூம்புகாரில் காவிரி அன்னைக்கு தீா்த்தவாரி நடைபெறுவதாக நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
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