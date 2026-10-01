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பஞ்சப்பள்ளி மருத்துவமனையில் 39 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்

தருமபுரி மாவட்டம், பஞ்சப்பள்ளி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த 39 குழந்தைகளுக்கு புதன்கிழமை தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.

CM Vijay

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் - CMO Tamilnadu

Published On :

தருமபுரி மாவட்டம், பஞ்சப்பள்ளி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த 39 குழந்தைகளுக்கு புதன்கிழமை தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.

சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மருத்துவா் ஸ்ரீ சோனியா தலைமை வகித்தாா். வட்டார மருத்துவ அலுவலா் சிவகுரு குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவித்து விழாவை தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தில் பஞ்சப்பள்ளி வட்டாரத்தைச் சோ்ந்த 39 குழந்தைகளுக்கு தலா ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.

விழாவில் சுகாதார ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், தவெக கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் கிருஷ்ணன், வடமேற்கு ஒன்றியச் செயலாளா் செல்வி, பேரூா் செயலாளா் யுவராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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