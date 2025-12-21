கிருஷ்ணகிரி
ஊத்தங்கரையில் தவெக சாா்பில் மக்கள் இணைப்பு விழா
ஊத்தங்கரை பேரூராட்சி பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் மக்களை த.வெ.க.வில் இணைக்கும் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு தவெக பிரமுகா் காா்த்தி தலைமை வகித்தாா். அம்ஜத்கான் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக தவெக மாவட்டச் செயலா் முரளி விஜய், இணைச் செயலாளா் தாமோதரன், மாவட்ட பொருளாளா் மணிகண்டன், செயற்குழு உறுப்பினா் சிங்காரவேலன், சுகுமாா் மற்றும் க ஒன்றிய, நகர நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
ஊத்தங்கரை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பகுதியில் இருந்து மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து விலகி 500-க்கும் மேற்பட்டோா் தவெகவில் இணைந்தனா்.