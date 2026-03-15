6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!
6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!

இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 6 மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள்...

Updated On :15 மார்ச் 2026, 1:49 pm

மகாராஷ்டிரம், குஜராத், கர்நாடகம், நாகாலாந்து, திரிபுரா மற்றும் கோவாவில் காலியாக உள்ள 8 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. அங்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, மகாராஷ்டிரம், குஜராத்தில் ஏப். 23-இல் வாக்குப்பதிவும் கர்நாடகம், நாகாலாந்து, திரிபுரா மற்றும் கோவாவில் ஏப். 9-இல் வாக்குப்பதிவும் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவாவில் - போன்டா

குஜராத்தில் - அம்ரேத்

கர்நாடகத்தில் - பாகல்கோட், தாவநாகரி தெற்கு

மகாராஷ்டிரத்தில் - ராஹூரி, பாராமதி

நாகாலாந்தில் - கோரிடாங்க்

திரிபுராவில் - தர்மாநகர்

மே 4-இல் வாக்கு எண்ணிக்கையும் அதன் தொடர்ச்சியாக தேர்தல் முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 4 மாநில பேரவைகளுக்கும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஒரேகட்டமாக ஏப். 23-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் இருகட்டங்களாக ஏப். 23, 29-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.கேரளம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியில் ஏப். 9-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

Schedule for Bye-election to 8 (Eight) Assembly Constituencies of Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura.

கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ(எம்) 86 இடங்களில் போட்டி!

கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ(எம்) 86 இடங்களில் போட்டி!

ஏப். 23-ல் தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு! மே.4 வாக்கு எண்ணிக்கை!

ஏப். 23-ல் தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு! மே.4 வாக்கு எண்ணிக்கை!

தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? வயதுவாரியான வாக்காளர் விவரம்

தமிழகத்தில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? வயதுவாரியான வாக்காளர் விவரம்

மேற்கு வங்கத்திற்கு ஏப். 23 , 29-ல் வாக்குப்பதிவு!

மேற்கு வங்கத்திற்கு ஏப். 23 , 29-ல் வாக்குப்பதிவு!

