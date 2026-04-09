கன்னியாகுமரி

குமரியில் ஏப். 12இல் விஜய் பிரசாரம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தவெக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களை ஆதரித்து விஜய் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்.12) கன்னியாகுமரியில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

விஜய் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:58 pm

இதையொட்டி, அகஸ்தீஸ்வரம் விவேகானந்தா கல்லூரி மைதானத்தில் அன்றைய தினம் மாலையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் நாகா்கோவில், கன்னியாகுமரி, குளச்சல், பத்மநாபபுரம், கிள்ளியூா், விளவங்கோடு ஆகிய 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா்களை அறிமுகப்படுத்தி விஜய் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

அவரது வருகையை முன்னிட்டு, பொதுக்கூட்டத்துக்கான அனுமதி கோரி மாவட்ட காவல்துறையினரிடம் தவெக நிா்வாகிகள் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.

விஜய்யின் கன்னியாகுமரி பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
