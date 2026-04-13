திருப்பூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவா் விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
முன்னதாக செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 2 மணி அளவில் கோவை விமான நிலையத்துக்கு வருகிறாா். அங்கிருந்து கொச்சின்-சேலம் 6 வழிச் சாலை வழியாக அவிநாசி செல்கிறாா்.
அதைத்தொடா்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து, அவிநாசி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே அக்கட்சியின் தலைவா் விஜய் திங்கள்கிழமை மாலை பிரசாரம் (சாலை வலம்) செய்கிறாா். அதைத்தொடா்ந்து பெருமாநல்லூா் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பில் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா்களை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறாா்.
பின்னா் திருப்பூா்-பூலுவபட்டி வரை சாலை வலம் மேற்கொள்ள உள்ளாா். இதையொட்டி, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் யாதவ் கிரிஷ் அவிநாசி பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். ஏற்கெனவே தருமபுரியில் நடைபெற இருந்த தவெக தலைவா் விஜய்யின் சாலை வலம் ரத்து செய்யப்பட்டதையடுத்து, அவிநாசியில் நிகழ்ச்சி நடைபெற தவெக சாா்பில் அனுமதி கோரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
