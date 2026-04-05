Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
திருநெல்வேலி

நெல்லையில் ஏப். 8 இல் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரம்

திருநெல்வேலியில் இம் மாதம் 8 ஆம் தேதி தவெக தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரம் செய்ய உள்ளாா்.

News image

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 12:55 am

Syndication

பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மரியஜான் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியது:

கட்சியின் தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரத்துக்காக திருநெல்வேலிக்கு இம் மாதம் 8 ஆம் தேதி வர உள்ளாா். அதற்கான அனுமதி பெறுதல் உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கங்கைகொண்டான், ரெட்டியாா்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். உரிய அனுமதி பெற்றதும் பிரசார இடம், நேரம் ஆகியவை தெரிவிக்கப்படும்.

பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியில் நான்கு இடங்களில் ஏப். 4-இல் விஜய் பிரசாரம் செய்ய அனுமதி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு