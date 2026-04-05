நெல்லையில் ஏப். 8 இல் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரம்

திருநெல்வேலியில் இம் மாதம் 8 ஆம் தேதி தவெக தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரம் செய்ய உள்ளாா்.
பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மரியஜான் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியது:
கட்சியின் தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரத்துக்காக திருநெல்வேலிக்கு இம் மாதம் 8 ஆம் தேதி வர உள்ளாா். அதற்கான அனுமதி பெறுதல் உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கங்கைகொண்டான், ரெட்டியாா்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். உரிய அனுமதி பெற்றதும் பிரசார இடம், நேரம் ஆகியவை தெரிவிக்கப்படும்.
பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்றாா் அவா்.
